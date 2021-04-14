Москва, , 10:58 — REGNUM В России в последние года сохраняется превышение производства бензина над внутренним спросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов, комментируя информацию Минэнерго РФ, согласно которому производство бензина в России на 10−12% превысило внутренний спрос.

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«Превышение производства над внутренним спросом способствует стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке. Однако итоговый эффект в значительный степени зависит от соотношения цен на внутреннем и внешнем рынках с учетом разницы в транспортировке и налогообложения», — сказал Салихов.

При этом он уточнил, что, хотя профицит бензина и создает условия для того, чтобы цены на это горючее не росли, гарантировать этого нельзя.

«На наш взгляд, важным фактором роста цен на бензин в начале 2021 года стал рост внутреннего спроса. В феврале-марте внутренний спрос был выше на 7−8% показателей 2020 года. Это также создавало условия для повышения цен, — сказал Салихов. — Превышение производства над внутренним спросом сохраняется в последние годы. В последние годы оно колебалось от 7% до 20%. Поэтому в ближайшие время оно вряд ли изменится, если не произойдут какие-то кардинальные изменения в регулировании экспорта бензина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Тамара Сафонова объяснила, как в России выросло потребление бензина и дизельного топлива.

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