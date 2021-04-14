Москва, , 10:58 — REGNUM Совфед одобрил закон, закрепляющий статус гидов, переводчиков и проводников, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Согласно документу, с 1 июля 2022 года услуги экскурсоводов, гидов, переводчиков на туристских маршрутах оказывают граждане РФ, но с оговоркой — если иное не предусмотрено международными договорами. Они должны пройти аттестацию.

При этом ттестации не подлежат экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики, осуществляющие деятельность на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями, религиозными организациями, входящими в их структуру, или созданными ими организациями, основной целью деятельности которых является осуществление паломнической деятельности, а также гиды, осуществляющие деятельность на объектах показа и состоящие в отношениях с владельцами указанных объектов на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, а также лица, осуществляющие ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами показа в рамках осуществления образовательной деятельности.

Гиды и экскурсоводы должны будут получать специальную нагрудную идентификационную карточку и значиться в едином федеральном реестре.

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