Ростуризм разрешил менять путёвки в Турцию и Танзанию на путёвки по РФ
Москва, 14 апреля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Купленные в Турцию и Танзанию туристические путёвки можно будет по согласованию с туристическим оператором обменять на путешествие по территории России. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Туристы на пляже в Гурзуфе. Крым
«Отметим, что по согласованию с туроператором путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России», — говорится в сообщении.
Ведомство также запустило горячую линию для туристов: «По номеру