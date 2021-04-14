Москва, 14 апреля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Купленные в Турцию и Танзанию туристические путёвки можно будет по согласованию с туристическим оператором обменять на путешествие по территории России. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы на пляже в Гурзуфе. Крым

«Отметим, что по согласованию с туроператором путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России», — говорится в сообщении.