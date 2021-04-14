Иркутск, , 10:57 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о значительном ухудшении погодных условий 15 апреля. По данным синоптиков, днём местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах ожидаются порывы северо-западного, западного ветра до 15−20 м/с, мокрый снег и снег, на дорогах снежный накат.

Температура ночью составит 0,-5°С, при прояснении — 8,-13°С, днём +3,+8°С, при облачной погоде 0,-5°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Байкальске введён режим чрезвычайной ситуации: мера связана с риском переполнения карт-накопителей БЦБК и возможностью перелива надшламовых вод.

Читайте также: Токсичные воды могут попасть в Байкал, введён режим ЧС