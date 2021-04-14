Выборг, Ленинградская область, , 11:31 — REGNUM Сотрудники полиции Выборгского района Ленинградской области разыскивают водителя, несколько раз выстрелившего в пенсионера и угрожавшего ему топором. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем 13 апреля у дома 10 по Приморскому шоссе. Со слов 65-летнего заявителя, на него напал неизвестный мужчина, управлявший автомобилем Renault Logan. Злоумышленник не менее четырех раз выстрелил в него из предмета, похожего на газовый пистолет, а также замахивался топором, после чего с места происшествия скрылся.

«Пострадавший с химическим ожогом головы и шеи в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

Сотрудниками полиции приняты все меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.