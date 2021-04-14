Москва, , 10:55 — REGNUM В связи с закрытием авиасообщения с Турцией и Танзанией Ростуризм предлагает альтернативные массовые пляжные зарубежные направления. Хотя отмечается, что выбор крайне ограничен, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В качестве альтернативы отдыха в Турции российские туроператоры считают крайне важным открыть для чартерного туризма такие зарубежные направления как Кипр, Тунис, Греция, Хорватия, Болгария, Черногория и Египет.

Также важно ускорить разработку нормативно правовой базы по субсидированию чартеров по России в перспективные для развития туризма регионы — на Сахалин, Камчатку, Алтай, Карелию, Байкал, Кавказ и в Калининградскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм рассматривает варианты поддержки туристических операторов в связи с ограничениями на авиасообщение России с Турцией и Танзанией.

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