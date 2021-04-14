Москва, , 10:54 — REGNUM Правительство Воронежской области рассчитывает на поддержку Министерством экономического развития девяти инвестиционных проектов ориентировочной стоимостью 100 млрд рублей. Об этом говорилось на встрече заместителя председателя Государственной думы РФ Алексея Гордеева с первым заместителем министра экономического развития России Андреем Ивановым и заместителем губернатора Воронежской области — первым заместителем председателя правительства региона Виталием Шабалатовым. Встреча состоялась в Государственной думе, сообщает 14 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Темой встречи стали вопросы поддержки на федеральном уровне проектов по развитию экономической и социальной политики в Воронежской области. Так, обсуждалась реализация положений федерального закона №69 от 01.04.2020 г. «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Как отметил Алексей Гордеев, на данный момент правительством Воронежской области в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений сформирован пакет из девяти инвестиционных проектов ориентировочной стоимостью 100 млрд рублей

«Мы приложим все усилия для того, чтобы эти проекты были одобрены Министерством экономического развития РФ и воплощены в жизнь», — сказал вице-спикер.

На данный момент в Минэкономразвития РФ на рассмотрении находится четыре соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с участием Российской Федерации и правительства Воронежской области на сумму более 50 млрд рублей. Проекты касаются развития сельскохозяйственного сектора региона — создания предприятий по селекции, убою, хранению и переработке свиноводческой продукции и строительства трёх очередей тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте. В результате реализации этих проектов Воронежская область получит более четырёх тысяч рабочих мест в Бобровском, Воробьевском, Павловском, Новохоперском, Калачеевском, Таловском, Верхнемамонском муниципальных районах.