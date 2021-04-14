Ставрополь, , 10:54 — REGNUM В Ставропольском крае возбудили уголовное дело о растрате в отношении экс-директора колледжа связи. Его подозревают в присвоении денежных средств в сумме 2,6 млн рублей, выделенных в качестве субсидии из регионального бюджета на проведение инновационных работ в учебном заведении, сообщили 14 апреля в пресс-службе прокуратуры.

Как установлено, в 2016 году колледж получил субсидию на развитие инновационной площадки на базе колледжа. Однако к тому времени она уже была закрыта, и директор знал об этом. Между тем денежные средства были направлены на выплаты стимулирующих надбавок самому директору и ряду сотрудников.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По нему состоялся суд, ущерб был возмещен. Сам руководитель колледжа был освобожден от уголовной ответственности. Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

В феврале 2019 года руководитель учебного учреждения решил возместить материальный ущерб путем хищения вверенных ему денежных средств Ставропольского колледжа связи. Он издал приказ, по которому деньги были возвращены в бюджет Ставрополья из средств колледжа по статьям «Доходы от платной деятельности» и «Прочие безвозмездные поступления». Между тем эти средства были предназначены исключительно для трат на уставные цели организации.

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