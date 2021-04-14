Чебоксары, , 10:50 — REGNUM Вкладчикам чебоксарского коммерческого банка «Мегаполиса» выплачено более 2,186 млрд рублей. Соответствующую информацию опубликовала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот со страницы АСВ Asv.org.ru

По данным на 14 апреля, вкладчикам рухнувшего банка «Мегаполис» выплачено 2 186 174 769 рублей 25 копеек страхового возмещения, что составляет 75,87% от общей суммы страховых выплат.

Осталось выплатить 695 431 399 рублей 87 копеек (24,13%). Общий размер страховых выплат вкладчикам оценивается в 2 881 606 169 рублей 12 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2021 года Центробанк России из-за «искажения финансовой отчётности» отозвал лицензию у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис».

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