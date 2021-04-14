Березники, Пермский край, , 10:50 — REGNUM В Березниках Пермского края проводится доследственная проверка по факту обрушения потолка на подростка, сообщает СУ СКР по региону.

Последствия обрушения потолка в квартире Perm.sledcom.ru

По предварительным данным ведомства, 12 апреля 2021 года в квартире жилого многоквартирного дома в одной из комнат на спящего ребёнка частично обрушился потолок.

«В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка, действиям либо бездействию должностных лиц ответственных за содержание и ремонт данного жилого дома», — сказали в СУ СКР по Прикамью.

Как информирует vetta.tv, инцидент случился в доме по улице Черняховского. Горожанка утверждает, что обрушение произошло ранним утром — около 06:00 по местному времен (04:00 мск). Подростка достали из-под завала родители. Серьёзных травм ребёнок не получил.