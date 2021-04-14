Джакарта, , 10:50 — REGNUM Правительство Индонезии предоставило финансовую поддержку Мозамбику и Зимбабве для закупки лекарств и медицинского оборудования, сообщает Kompas.

Правительство предоставило гранты на сумму 2,16 млрд индонезийских рупий ($147 тысяч) каждый.

«Этот грант демонстрирует стремление Индонезии помочь и разделить бремя, особенно в трудные времена. Нет сомнений в том, что настоящие друзья всегда рядом, когда они нужны», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Индонезия и страны Африки часто сталкиваются с аналогичными проблемами.

В марте 2019 года тайфун «Идай» обрушился на Мозамбик и Зимбабве. Между тем Индонезия также столкнулась с тайфуном «Сероя».

Ретно Марсуди отметила, что процесс восстановления после стихийного бедствия занимает много времени.

«Индонезия готова к построению более тесных отношений в долгосрочной перспективе», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе двустороннего диалога с канцлером Германии президент Индонезии заявил, что ситуация вокруг коронавируса в Индонезии начала улучшаться.

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