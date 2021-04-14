Сольвычегодск, Архангельская область, , 10:50 — REGNUM Архангельские следователи проводят проверку по факту падения ребёнка из окна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, ребёнок выжил после падения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

По предварительным данным, двухлетний мальчик выпал из окна, рядом с которым находилась кровать. Нескольких минут хватило, чтобы подвижный мальчик, дергая за ручку стеклопакета, смог его открыть, пока его мама находилась на кухне.

Ребенок находится в больнице.