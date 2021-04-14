Пекин, , 10:52 — REGNUM Власти Китая выступают с решительным протестом по поводу визита неофициальной делегации США на остров Тайвань. Об этом 14 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы выступаем решительно против этого», — отметил Лицзянь в ответ на просьбу представителей СМИ прокомментировать решение администрации президента США Джо Байдена о направлении на Тайвань неофициальной американской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальный посланник президента США по климату Джон Керри посетит Китай и Южную Корею с 14 по 17 апреля.