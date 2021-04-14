Харьков, Украина, , 10:51 — REGNUM Житель украинского Харькова четыре раза перенёс COVID-19. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением Харьковской городской клинической больницы №17 Роман Елисеев в комментарии телеканалу «Эспрессо».

"Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали», — рассказал врач.

Он добавил, что мужчина проходил лечение в больнице №17.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Украине выявили 14 553 носителя коронавируса SARS-CoV-2, 467 пациентов скончались от последствий COVID-19.

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