Москва, , 11:00 — REGNUM Механизм «второй лишний» предлагается ввести для государственных закупок лекарств, чтобы ослабить зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объёма производства субстанций. Об этом говорится в опубликованном 14 апреля комментарии Минпромторга РФ.

«Введение механизма «второй лишний» поможет нивелировать жёсткую зависимость производителей готовых лекформ от нестабильного объема производства субстанций», — пояснили в министерстве.

В Минпромторге уточнили, что 215 международных непатентованных наименований присутствуют в перечне стратегически значимых лекарственных средств. По состоянию на начало 2021 года для 81 из этих наименований в России не производятся субстанции. По 32 позициям нет производства готовых лекарственных форм.

Минпромторг участвует в обсуждении такого механизма закупки, который бы позволял реализовать или ускорить локализацию производства полного цикла лекарственных препаратов без запрета деятельности иностранных производителей на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд фармацевтических объединений и общественных организаций предупредил о возможном дефиците в России лекарств из-за введения правила «второй лишний» для госзакупок. Этот механизм отдаёт приоритет компаниям-производителям препарата по полному циклу из стран ЕАЭС.

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