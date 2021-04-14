Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM Сотрудник шиномонтажной станции в столице Бурятии Улан-Удэ нашёл на улице босого ребёнка. Предположительно, трёхлетняя девочка могла выпасть из окна второго этажа, сообщает портал «Тивиком».

Ребёнка взяли к себе жильцы из ближайшего подъезда. Местонахождение родителей установить не удалось. При этом девочка жаловалась на боль в ноге.

На место прибыла скорая помощь. Полиция организовала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Магнитогорске Челябинской области подросток выпал с третьего этажа школы. Несчастный случай произошёл прямо во время урока. Ребёнок получил переломы и был госпитализирован.

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