Улан-Удэ, 14 апреля 2021, 10:48 — REGNUM Сотрудник шиномонтажной станции в столице Бурятии Улан-Удэ нашёл на улице босого ребёнка. Предположительно, трёхлетняя девочка могла выпасть из окна второго этажа, сообщает портал «Тивиком».
Ребёнка взяли к себе жильцы из ближайшего подъезда. Местонахождение родителей установить не удалось. При этом девочка жаловалась на боль в ноге.
На место прибыла скорая помощь. Полиция организовала проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Магнитогорске Челябинской области подросток выпал с третьего этажа школы. Несчастный случай произошёл прямо во время урока. Ребёнок получил переломы и был госпитализирован.
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