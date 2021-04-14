Барнаул, 14 апреля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае сложилась напряженная паводковая обстановка в связи с резким потеплением. Как сообщает сегодня, 14 апреля, региональное ГУ МЧС РФ, подтопления талыми водами зарегистрировали в восьми населенных пунктах восьми муниципальных образований (Усть-Пристанский, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский, Быстроистокский, Усть-Калманский районы, г. Камень-на-Оби, г. Алейск).

МЧС РФ Паводок в Алтайском крае

«Всего подтоплено 20 приусадебных участков, три участка местных автодорог, затруднен проезд к семи жилым домам. Жильё не подтоплено», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля подтопления на Алтае были зафиксированы в 14 населенных пунктах девяти муниципальных образованиях (Шипуновский, Краснощековский, Поспелихинский, Третьяковский, Петропавловский, Рубцовский, Усть-Пристанский, Быстроистокский районы, г. Камень-на-Оби).

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