Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Для всех участников предстоящего в Санкт-Петербурге парада в честь Дня Победы обязательным условием станет отрицательный тест на коронавирус. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу Наталия Башкетова на совещании по организации парада Победы на Дворцовой площади 9 мая.

Военнослужащие перед репетицией парада в Петербурге в июне 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

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Требование отрицательного теста относится как к военным участникам парада, так и к почетным гостям, в том числе ветеранам. Результаты ПЦР-теста попросят предъявить при входе на Дворцовую площадь 9 мая. Также там измерят температуру, проверят наличие средств индивидуальной защиты. Кроме того, при отборе волонтеров, работающих на параде, преимущества получат те, кто прошел полный цикл вакцинации.

«Для нас самое важное — защитить здоровье и жизнь петербуржцев, в частности ветеранов, которые будут в этот день присутствовать на Дворцовой площади. Для них будет организовано дополнительное врачебное наблюдение и специальное волонтёрское сопровождение», — отметила Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

Напомним, в петербургском параде Победы примет участие свыше 200 военнослужащих и около 150 единиц военной техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов Западного военного округа.

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