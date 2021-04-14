Москва, , 10:49 — REGNUM По итогам марта 2021 года российские автолюбители приобрели на вторичном рынке 22 247 экземпляров грузовых автомобилей. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Таким образом, продажи грузовых машин на вторичном рынке в прошлом месяце выросли на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Локомотивом рынка подержанных грузовиков стала техника иностранных компаний. Число распроданных грузовиков-иномарок выросло в марте на 15,6%, до 10 590 экземпляров. А вот перепродажи российской техники стагнировали. Если год назад в марте на вторичном рынке была куплена 11 651 грузовая машина отечественных марок, то в марте нынешнего года российские автолюбители приобрели 11 657 таких автомобилей.

Также стоит отметить, что мартовский показатель перепродаж грузовиков оказался заметно больше февральского результата продаж (18 497 ед.), а также выше объёма, перепроданных машин в январе нынешнего года (14 489 ед.).

Напомним, в феврале нынешнего года в России продажи новых грузовых автомобилей выросли на 6,8%, до 5888 единиц. Из них было реализовано 2153 грузовика иностранных марок и 3735 грузовиков отечественных брендов.

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