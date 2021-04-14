Владивосток, , 11:02 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал ход работ на объектах, возводимых в рамках нацпроектов и комплексного плана развития Владивостока. По итогам осмотра он остался недоволен уведенным и намерен доложить полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу о неблагополучной ситуации с долгостроями и о неэффективной работе городских властей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Так, детский сад на Крыгина должны были сдать ещё в 2019 году, однако из-за несоответствия проектно-сметной документации стройка ведется до сих пор, конца которой не видно и в этом году.

Губернатор дал неделю администрации Владивостока разобраться со сметами и проектом и вывести строительство на нормальный темп.

Второй объект — многоуровневая парковка на улице Верхнепортовая. Несмотря на то, что стройка идёт в графике и уже к осени горожане смогут воспользоваться объектом, Кожемяко раскритиковал мэра Олега Гуменюка:

«Вы деньги получили на эти цели ещё в 2018 году, а строить начали только в конце 2020 года. И все ваши заявления о том, что требовались изыскания, ещё какие-то причины, несостоятельны и не принимаются ни жителями, ни властью».

Сложная ситуация сложилась на стадионе «Авангард», где сроки реконструкции уже отстают на два месяца, а сдать объект строители планируют к 27 июля. Губернатор выразил сомнения в поставленных сроках и указал Гуменюку на плохие темпы реконструкции.

«Деньги, направленные на значимые стройки, в силу несовершенства команды, проектов, просто лежат. Мы с вами в 2018 году говорили перед 5 тысячами жителей, которые были зрителями на спидвее, что в 2019 году стадион будет сдан. Сейчас 2021 год, а стадион не сдан. И такая ситуация складывается и по парковке, и по детским садам. Как можно оценивать работу власти? Я вынужден буду докладывать полпреду, что вы не справляетесь со своими должностными обязанностями», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Владивостока, который является столицей не только Приморья, но и Дальнего Востока, возмущены состоянием города и просят Олега Кожемяко отправить Гуменюка в отставку.