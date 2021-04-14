Москва, , 10:43 — REGNUM В середине недели неожиданные факторы приводят к заметному укреплению рубля, контрастирующему с динамикой последних дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Президент США Джо Байден 13 апреля позвонил президенту России Владимиру Путину для обсуждения ситуации вокруг Донбасса и предложил встретиться лично.

Это резко понизило напряжённость в отношении перспектив вооружённого конфликта России с Украиной, которая опасно давит на рубль. Российская валюта благодарно откликнулась ростом. Доллар отошёл от годовых максимумов в район 78 руб. к уровням ниже 76 руб.

Этому способствовало и повышение котировок нефти 14 апреля с 63,6 к 64,5 долларов за баррель Brent на фоне повышения прогноза ОПЕК по спросу на 2021 год.

Свое воздействие оказывает и сокращение запасов нефти в США на 3,6 млн баррелей по сравнению с 2,6 млн баррелей неделей ранее, по данным института API.

Кроме того, доллар 14 апреля теряет позиции на рынке в целом по отношению к ведущим валютам, что снижает его цену и к рублю.

В течение дня инвесторы обратят внимание на отчёт Международного энергетического агентства (МЭА), официальную информацию о запасах нефти в США от минэнерго и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

При этом, вероятно, основная реакция на позитив для рубля состоялась, дальнейшее укрепление может быть затруднено. Наиболее вероятный диапазон котировок на день — 75,20−76,10 руб./доллар», — считает эксперт.

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