Москва, , 10:49 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова стала новым членом жюри «Клуба весёлых и находчивых». Об этом она сообщила в своём профиле Instagram.

https://www.instagram.com/p/CNnlEcmn6F9/

«Я оказалась в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман», — пишет певица. Также Бузова рассказала, что вместе со своей семьёй в детстве смотрела игры КВН и всегда мечтала «оказаться в этом легендарное зале».

Ранее стало известно, что Ольга Бузова покидает телепроект «Дом-2». «Моя история в Дом-2 ЗАКОНЧЕНА», — написала певица в своём Instagram-аккаунте.

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