Москва, , 10:43 — REGNUM Прошедшая недавно встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в Индии стала «одним из способов обсуждения» возможности проведения встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом 14 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала, не скажу что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики (возможной встречи Путина с Байденом — ред.)», — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что данная встреча была действительно случайной и такое, по ее словам, иногда случается в международных отношениях.

«Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены», — добавила официальный представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО подстрекает украинские власти к продолжению конфликта в Донбассе.