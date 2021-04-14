Луганск, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 14 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики ВСУ выпустили одну мину калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

Под обстрелами оказались районы населённых пунктов Золотое-5, Лозовое, Молодёжное, Первомайск, Желобок и Калиново.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавили в представительстве.

Напомним, украинские формирования за сутки выпустили по территории ДНР 42 единицы боеприпасов.

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