Москва, , 10:41 — REGNUM Видеозапись задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий, опубликовал Следственный комитет России.

На кадрах задержанного заводят в здание одного из столичных управлений Следственного комитета РФ. Подозреваемый сообщил, что причиной его задержания стало убийство.

Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий, убили в фитнес-клубе ЖК «Алые паруса» в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире задержанного следователи провели обыск.