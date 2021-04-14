Уватский район, Тюменская область, , 10:40 — REGNUM В Тюменской области на четыре месяца суд ограничил свободу женщине, которая задавила своего ребёнка во сне. Об этом сообщает пресс-служба Уватского районного суда.

Трагедия произошла в октябре 2020 года. Ночью 32-летняя подсудимая после кормления сына грудным молоком легла на диван рядом с ним, при этом положила свою левую руку на грудь и живот сына, и уснула. В процессе сна, не контролируя свои движения, она сдавила грудь и живот сыну, в результате чего наступила смерть ребёнка.

Подсудимая раскаялась и была приговорена судом за причинение смерти по неосторожности к четырём месяцам ограничения свободы.