Оренбург, , 12:23 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проверил подготовку Оренбурга к дорожным работам. В рабочий маршрут вошли наиболее проблемные участки городских дорог, на состояние которых поступало наибольшее количество жалоб жителей, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Большая часть обращений, которые поступают мне от жителей — про состояние дорог. Это касается как Оренбурга, так и других территорий региона — объем накопившихся проблем колоссален. В этом (2021) году мы вдвое увеличили финансирование на дорожные работы в муниципалитетах», — сказал Паслер.

К концу 2021 года намерены отремонтировать более 300 километров региональных дорог. В Оренбурге предстоит сделать ремонт 79 участков дорог. Работы уже начинаются.

«Возникают вопросы по гарантийным дорогам, но в такой ситуации я вижу одно решение: подрядчик полностью снимает верхний слой, фрезерует полотно и заново укладывает асфальт. За качество работы каждый должен отвечать», — подчеркнул губернатор.

Во время объезда к главе региона обратился с жалобой на состояние дороги житель одного из домов в переулке Южном. «После зимы появились ямы такой глубины, что можно и колесо оставить», — сказал оренбуржец. Ремонтные работы в переулке уже включены в план на 2021 год.

Также в этом году пройдет ремонт дефектов дорожного полотна Шарлыкского шоссе в районе поворота на Кушкульские теплицы. Подрядчик исправит выявленные дефекты за свой счет, работы начнутся в ближайшее время — такую задачу поставил глава региона.

«Ремонт сделан в прошлом году, и уже этой весной — такие ямы! Стыдно должно быть. Выводите технику и исправляйте всë, полностью меняйте верхний слой», — потребовал Денис Паслер.

На перекрестке улиц Правды и Советской в 2021 году закончат работы по устройству тротуаров и технической полосы, выровняют высоту дорожного полотна. На улице Правды проведут озеленение. Весной в городе предусмотрена высадка 800 крупномерных деревьев высотой от трех метров.

В поселке Заречье Оренбургского района губернатор осмотрел ул. Сакмарскую, которая будет в этом году капитально отремонтирована. Уже готово положительное заключение на проектно-сметную документацию, в мае будет заключен договор с подрядчиком. Пройдет ремонт на улице Казачьей, ведущей к строящемуся детскому саду на 140 мест. Сегодня объект готов уже на 80%, завершение строительства детсада запланировано на август.

В областном центре вскоре начнутся работы на улице Диагностики от проезда Северного до улицы Есимова. Конкурс на выполнение работ пройдет 21 апреля, а сами работы планируется начать уже в мае.

«Ремонта дороги люди ждут с 2012 года. Ко мне поступает множество обращений от жителей. Прошу администрацию держать на особом контроле предстоящие работы», — дал поручение губернатор.

Еще одна масштабная задача оренбургских дорожников — завершение реконструкции путепровода через железнодорожные пути по ул. Конституции СССР. Работы должны закончить уже в конце 2021 года.

Также к конце 2021 года начнут разбирать законсервированный мост через Сакмару, вместо которого будет построен новый мост.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет выполнен капитальный ремонт 85 км дорожного полотна в Оренбургской агломерации. Запланированы, в числе прочего, капитальный ремонт автомобильной дороги Ивановка-Пугачевский и ремонт Загородного шоссе в Оренбурге.