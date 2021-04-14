Анкара, , 10:38 — REGNUM Решение России ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт 14 апреля Hürriyet.

«Это решение принято исключительно из-за эпидемиологической ситуации», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. — Я не вижу политических причин в решении России ограничить полёты».

Он также добавил, что Анкара работает с российской стороной над вопросом возобновления авиасообщения. Глава турецкого МИД напомнил, что делегация из России прибудет в Турцию, «чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые» страной в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Читайте также: Голикова подтвердила ограничение авиасообщения с Турцией

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирское авиасообщение с Турцией Россия ограничит с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принято из-за новой вспышки коронавируса в стране. Авиарейсы по маршрут Москва — Стамбул, Стамбул — Москва продолжат осуществляться дважды в неделю.