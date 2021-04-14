Анкара, 14 апреля 2021, 10:38 — REGNUM Решение России ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт 14 апреля Hürriyet.
Он также добавил, что Анкара работает с российской стороной над вопросом возобновления авиасообщения. Глава турецкого МИД напомнил, что делегация из России прибудет в Турцию, «чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые» страной в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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Как сообщало ИА REGNUM, пассажирское авиасообщение с Турцией Россия ограничит с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принято из-за новой вспышки коронавируса в стране. Авиарейсы по маршрут Москва — Стамбул, Стамбул — Москва продолжат осуществляться дважды в неделю.