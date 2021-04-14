Москва, , 10:38 — REGNUM Возможное смягчение бюджетного правила и увеличение трат из ФНБ могло бы стать продуктивной мерой для оживления российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал версию о том, что власти РФ запланировали смягчить бюджетное правило и повысить налоги, дабы восстановить российскую экономику после пандемии.

«Возможное смягчение бюджетного правила и увеличение трат из «кубышки» — ФНБ могло бы стать продуктивной мерой для оживления российской экономики, — сказал Чередниченко. — Речь идет именно о росте объемов использования ФНБ, но никак не об отмене бюджетного правила. Ведь «кубышка» создавалась именно для ее использования в ситуации шоков для российской экономики, и сейчас вполне резонно говорить именно об этом состоянии российского рынка».

Что же касается увеличения «налогового пресса», то, как полагает экономист, эта мера вряд ли будет реализована, поскольку в значительной степени ослабит инвестиционные возможности бизнеса, а значит, возможности роста российской экономики.

«Эту же логику можно применить и к населению: в случае если рост налогов ударит по населению, то о решении проблемы роста его (населения) реальных располагаемых доходов можно будет забыть», — добавил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Константин Ордов предупредил о том, что повышение налогов может задушить российскую экономику.

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