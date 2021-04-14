Йошкар-Ола, , 10:38 — REGNUM В одном из поселков Медведевского района 13 апреля около жилого дома было обнаружено тело 68-летнего мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Пенсионер проживал с супругой. Он выпал из окна, когда женщины не было дома.

В настоящее время проводится комплекс мер для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, месяцем ранее была назначена доследственная проверка по факту гибели 21-летнего мужчины, тело которого было обнаружено утром 11 марта у одного из многоэтажных домов в Йошкар-Оле. По предварительным данным, квартира была арендована молодым человеком накануне. Она находится на седьмом этаже. Изнутри квартира была заперта.

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