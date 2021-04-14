Симферополь, , 10:35 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 14 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 13 апреля, сообщалось о 97 новых носителях инфекции.

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За последние сутки 86 человек признаны выздоровевшими после COVID-19, скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. В ковид-стационарах находятся 1 469 человек с коронавирусом и пневмонией.

Всего в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 38 869 человек, выздоровели 36 242 пациентов. Скончались 1140 человек с коронавирусом.