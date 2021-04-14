Барнаул, , 10:34 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю начал проверку по факту обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2. Как сообщает 14 апреля пресс служба ведомства, она проводится на предмет выявления возможного нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По данным следствия, ещё в 2020-м году по итогам обследования технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2 руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта.

«Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле произошло накануне вечером, 11 апреля. Также разрушен конвейер подачи топлива. Интересно, что технический директор СГК Олег Петров 12 апреля заявил о том, что заключение на пригодность эксплуатации трубы компания получила в августе 2020 г. и расчитывала, что данная конструкция проработает ещё порядка 17 лет.

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