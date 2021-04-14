Ереван, , 10:36 — REGNUM Заявление экс-главы генштаба вооруженных сил (ВС) Армении Оника Гаспаряна о том, что он во время начала боевых действий в Нагорном Карабахе в конце сентября минувшего года рекомендовал премьер-министру страны Николу Пашиняну остановить военные действия из-за возможности поражения, являются не соответствующими действительности. Об этом глава армянского правительства заявил 14 апреля в ходе заседания парламента страны.

«Заявление Гаспаряна от 17 ноября не имеет никакого отношения к реальности… Это зафиксировано официально, в том числе на записи… Наоборот, он заявлял, что у противника не было никакого продвижения, армия и ВС выполняют поставленные перед ними задачи и до конца выполнят их», — сказал он.

При этом Пашинян добавил, что политическое руководство республики три раза делало попытки остановить военные действия, однако азербайджанская сторона нарушала договоренность о режиме прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года экс-начальник генштаба армянских ВС Оник Гаспарян заявил, что во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе он советовал Пашиняну остановить боевые действия, представив премьер-министру страны данные о ситуации в Нагорном Карабахе.