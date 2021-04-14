Горно-Алтайск, , 10:33 — REGNUM Депутат парламента Республики Алтай Мария Дёмина записала обращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации вокруг Горно-Алтайского университета (ГАГУ). Видеообращение было опубликовано в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ролик посвящён назначению на должность исполняющего обязанности ректора вуза Виктора Недельского. Депутат отметила, что процедура была произведена с нарушением законодательства.

По её словам, Недельский не может занимать эту должность, поскольку не отвечает квалификационным требованиям и был заподозрен в плагиате. А в его назначении Мария Дёмина усмотрела коррупционную составляющую.

«Господин президент, я прошу дать указание генеральному прокурору Российской Федерации о проведении проверки, устранить указанное нарушение и привлечь министра науки и высшего образования к дисциплинарной ответственности», — заключила парламентарий.

Обращение депутата поддержал профессор ГАГУ Павел Алексеев, который сравнил ситуацию в учебном заведении с рейдерским захватом «а-ля 90-е».