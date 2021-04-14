Чебоксары, , 10:33 — REGNUM В Чувашии пожароопасный сезон начнётся с 25 апреля, также будет действовать особый противопожарный режим. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующие решения были поддержаны сегодня, 14 апреля, на заседании регионального правительства.

Глава ГКЧС Чувашии Олег Яковлев отметил, что ежегодно в апреле-мае «возрастает риск возникновения» природных лесных пожаров, которые являются «источником реальной угрыз жизни и здоровья» жителей. В частности, этот сезон сопровождается массовым выездом жителей на отдых в лесные массивы, лесопарки, дачи и сады, что нередко сопровождается разведением костров, сжиганием мусора, бесконтрольным палом сухой травы и может привести к природным пожарам.

Для профилактики пожаров предлагается ввести особый противопожарный режим с 25 апреля.

«Это позволит сократить количество пожаров и предупредит их возникновение», — сказал Олег Яковлев.

Введение особого противопожарного режима устанавливает дополнительные требования к соблюдению мер пожарной безопасности, в том числе предусматривает привлечение населения в случае необходимости для борьбы с пожарами вне границ населенных пунктов. Также данный режим предусматривает ограничение посещения лесов, ужесточение ответственности организаций и граждан за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Ограничения касаются и определенных видов работ, связанных с огнём

Напомним, что в 2018 году особый противопожарный режим в Чувашии действовал с 28 апреля по 10 октября, в 2019 году — с 1 мая по 6 октября, в 2020 году — с 4 апреля по 7 октября.

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