Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым обсудили шаги по укреплению сотрудничества между регионом и республикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Глава региона и дипломат назвали, какие дальнейшие шаги могут усилить взаимодействие между Свердловской областью и Азербайджаном. Среди них: поддержка диалога между предпринимателями, открытие Торгового дома Азербайджана, проведение Дней культуры республики в Свердловской области, сообщили в департаменте.

«Для нашего региона Азербайджан — давний и значимый партнер. Мы заинтересованы в развитии партнёрских отношений, укреплении экономических и культурных связей, росте объемов взаимной торговли», — подчеркнул Куйвашев.

Также губернатор пригласил власть и бизнес-круги Азербайджана принять участие в выставке «Иннопром». Дипломат же подтвердил намерение провести Дни культуры Азербайджана в регионе. Стороны диалога обязались «проработать ряд региональных мероприятий» к отмечаемому в 2022 году 30-летию установления дипломатических отношений России и Азербайджана.

В 2019 году президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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