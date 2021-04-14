Москва, , 10:27 — REGNUM В Москве в культурных центрах, музыкальных и спортивных школах начал работать бесплатная городская сеть Wi-Fi, сообщается на портале мэра столицы.

Всего в 12 учреждениях дополнительного образования, досуга и спорта установлено 78 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.

Городская сеть Wi-Fi начала работать в музыкальных и спортивных школах, а также в культурных центрах. Всего в этих учреждениях установлено 78 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету.

В основном учреждения культуры и спорта расположены в Центральном административном округе Москвы. Так, Wi-Fi появился в детской школе искусств «Родник», в музыкальных школах им. Кара Караева и им. М.И. Табакова, спорткомплексе «Отрадное» и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в театрах Москвы начала действовать городская сеть Wi-Fi.

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