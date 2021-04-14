Грозный, , 10:26 — REGNUM В Чечне приняли участие в вакцинации против коронавируса уже около 44 тыс. жителей. Более 9% из их числа — люди старшего поколения. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения региона Эльхан Сулейманов в ходе еженедельного совещания Минздрава РФ.

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«В Чеченской Республике на сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник V» привит — 43 991 человек, из которых свыше 9% — возрастная категория 60+», — приводит слова министра ИА «Чечня Сегодня».

Получили оба компонента вакцины и являются полностью привитыми 25 498 человек — 1,7% населения. В ближайшее время в Чечню поступит еще около 11 тыс. доз вакцины.

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