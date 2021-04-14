Нур-Султан, , 10:24 — REGNUM По итогам января—марта 2021 года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 2,1 трлн тенге ($4,84 млрд), что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в бюро национальной статистики.

Объем промышленного производства увеличился на 0,1%, до 8,098 трлн тенге ($18,7 млрд). Объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 591 млрд тенге ($1,36 млрд), что на 2,8% больше, чем в январе-марте 2020 года. Объем строительных работ вырос на 13,1%, до 514 млрд тенге ($1,19 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года в горнодобывающей промышленности Казахстана производство сократилось на 6,9%. Вместе с тем рост в обрабатывающей промышленности составил 7,5%.

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