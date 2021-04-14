Красноярск, , 10:24 — REGNUM За год (с марта 2020-го по март 2021 года) бензин в Красноярском крае подорожал на 6,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в Красноярскстате.

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По данным статистиков, бензин АИ-92 за указанный период вырос в цене на 6,5%, АИ-95 — на 7,2%, АИ-98 — на 7%. Дизельное топливо подорожало на 1,3%.

В марте текущего года в Красноярском крае литр бензина АИ-92 можно было в среднем приобрести за 44,61 рубля, АИ-95 — за 47,45 рубля, ИА-98 — за 54,11 рубля, дизтоплива — за 50,98 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по итогам марта 2021 года возросли цены на газовое моторное топливо (на 13,8%).

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