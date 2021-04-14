Москва, , 10:29 — REGNUM Отключение платежных систем Visa и MasterCard приведет не только к неудобству их пользователей, но и к дополнительным расходам бизнеса и населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Эксперт отметил, что о возможности отключения этих двух систем уже говорили в 2014—2015 года, после чего Россия поставила цель создать собственную платежную систему. В итоге была создана система Мир.

«Напомню, что карту Мир до сих пор не привязывается к некоторым бесконтактным платежам, таким как Apple Pay и Google pay. Появившаяся недавно новость, что в конце апреля будет возможно привязать карты Мир к некоторым из них в конце апреля этого года, пока в режиме ожидания и возможно приурочены к истории отключения Visa и MasterCard», — сказал собеседник ИА REGNUM.

В целом, история и попытки отключения этих платежных систем ни к чему хорошему для России не приведут, уверен эксперт. И это не только связано с удобством их использования и возможностями свободно перемещаться с деньгами за границей, но и быстротой самих транзакций и операций с картами, которые принадлежат бизнесу.

«Всё-таки охват у карты Мир по сравнению со многими другими платежными системами в разы меньше. Если произойдёт отключение Visa и MasterCard, то как бизнесу, так и частным лицам потребуется время на перевыпуск карт, а соответственно и последуют дополнительные затраты», — пояснил Ткаченко.

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