Иркутск, , 10:22 — REGNUM Ряд медицинских организаций Иркутской области, в которых ранее были развернуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к своему обычному режиму работы, несмотря на то, что в регионе продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, на сегодняшний день к оказанию плановой медицинской помощи в полном объёме вернулись более 10 учреждений. Это, в частности: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ «Областной гериатрический центр», ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер», ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6», Медсанчасть АО «Международный Аэропорт — Иркутск», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5», ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр», ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3», ОГАУЗ «Братская городская больница № 3», ОГБУЗ «Иркутская районная больница» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 64 033 человека (+166 за последние сутки). Госпитализированы 1411 пациентов (-1 за последние сутки).

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