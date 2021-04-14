Ижевск, , 10:22 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 апреля прививку от коронавируса сделали 62 424 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 41 036 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 1960 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 195 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в республике провели 1 007 786 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1772 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1809 исследования.

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