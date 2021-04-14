Калуга, , 10:29 — REGNUM В Калуге снова поступили анонимные угрозы о минировании городских зданий. 14 апреля в городе началась эвакуация из больниц и школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию правительства региона в социальных сетях.

В учреждения, как и накануне в детские сады Калуги, рано утром были направлены электронные письма. Поиском злоумышленников занимается полиция. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма им грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге 13 апреля из-за электронного письма о минировании массово эвакуировали почти 12 тыс. воспитанников детских садов. Хакеры шантажировали местных чиновников угрозами взрывов в детсадах, если им не выплатят деньги. Проверка не обнаружила взрывных устройств в дошкольных учреждениях. Возбуждено уголовное дело.

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