Уфа, 14 апреля 2021, 10:31 — REGNUM Женщину обвинили в укрывательстве убийства в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, фигурантка уголовного дела узнала от своей приятельницы о том, что последняя в феврале 2021 году убила мужчину, а тело скрыла в сарае.
Сообщается, что тело мужчины нашел прохожий в марте текущего года.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам укрывательства особо тяжкого преступления. Обвиняемая признала свою вину.
Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину заподозрили в убийстве своей супруги.