Уфа, , 10:31 — REGNUM Женщину обвинили в укрывательстве убийства в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела узнала от своей приятельницы о том, что последняя в феврале 2021 году убила мужчину, а тело скрыла в сарае.

«Во избежание уголовной ответственности односельчанки, женщина помогла перевезти труп на санках на дно заброшенного колодца», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что тело мужчины нашел прохожий в марте текущего года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам укрывательства особо тяжкого преступления. Обвиняемая признала свою вину.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Расследование уголовного дела в отношении обвиняемой в совершении убийства находится на контроле прокуратуры района», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину заподозрили в убийстве своей супруги.