Иксан, , 10:23 — REGNUM 13 апреля в Южной Корее произошло землетрясение. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 21:56:15 по местному времени в 9 км к северо-северо-западу от города Иксан провинции Чолла-Пукто. Очаг залегал на глубине 13 км.

Известно, что землетрясение стало 11-м по силе на Корейском полуострове в текущем году.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тектоническое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии.

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