Тегеран, , 10:25 — REGNUM Иран будет осуществлять обогащение урана до 60% в мирных целях и под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 14 апреля заявил иранский президент Хасан Рухани, выступление которого транслировало государственное телевидение Ирана.

«Наша деятельность, абсолютно мирная, будет под контролем МАГАТЭ. Обогащение до 60% также (будет вестись) в мирных целях и под надзором МАГАТЭ», — сказал он.

Также Рухани отметил, что установка новых центрифуг для обогащения урана до 60% является ответом на действия Израиля в отношении Ирана. При этом иранский лидер утончил, что такие действия Тегерана — это ответ на аварию в Натанзе.

«Невозможно, чтобы вы (власти Израиля — ред.) осуществляли преступление в Натанзе, а мы молчали. Мы отвечаем вам с двух сторон — (установкой центрифуг) IR-6 и обогащением (урана) до 60%», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля иранская ядерная переговорная группа во главе с заместителем министра иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Вену для продолжения ядерных переговоров между Ираном и группой «4+1».