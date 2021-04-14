Богданович, Свердловская область, , 10:25 — REGNUM В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил 34-летюю женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте по УрФО.

Трагедия произошла на перегоне Богданович — Камышлов днём 13 апреля 2021 года. Женщина «находилась в габарите железнодорожного пути», уточнили в управлении.

Машинист поезда заметил человека, подал сигнал и начал экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Назначена судмедэкспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на станции Билимбай (Свердловская область) товарный поезд сбил 23-летнюю Полину Петрову, спешившую на электричку.

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