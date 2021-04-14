Сан-Франциско, США, , 10:18 — REGNUM В Сети появился новый кинематографический трейлер видеоигры Subnautica: Below Zero. Его опубликовали 13 апреля на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике геймеров знакомят с различными обитателями опасной планеты 4546B. Напомним, релиз Subnautica: Below Zero состоится 14 мая 2021 года.

Below Zero — это сиквел популярного симулятора выживания Subnautica, который изначально должен был стать дополнением к основной игре. В нём геймерам нужно будет изучать планету с очень холодным климатом.

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