Оренбург, , 10:18 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении 26-летнего гражданина Казахстана. Признав его виновным по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В августе 2020 года молодой человек на остановке общественного транспорта «Центральный рынок» зашел в троллейбус и заявил, что в салоне находится бомба, и последует взрыв. Информация вызвала панику среди пассажиров. Водитель эвакуировал людей и вызвал спецслужбы. По результатам проверки взрывных устройств не обнаружили.

«Действия осужденного привели к дезорганизации работы государственных учреждений, правоохранительных органов и служб, а также приостановили движение троллейбуса на два с половиной часа», — отметили в надзорном ведомстве.

Суд назначил лжеминёру один год лишения свободы. С иностранца взысканы денежные средства, потраченные на выезд оперативных служб на место происшествия. Приговор в законную силу не вступил.